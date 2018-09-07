7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобус и мотоцикл столкнулись в Минске. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла поздно вечером 6 сентября. Водитель автобуса двигался по улице Свердлова со стороны улицы Аранская в направлении улицы Ульяновская. На перекрестке с улицей Бобруйская при повороте налево столкнулся с мотоциклом, который ехал во встречном направлении.

Водитель мотоцикла получил телесные повреждения в виде закрытой ЧМТ средней степени, сотрясения головного мозга, закрытого перелома левой лопатки. Он госпитализирован.-0-