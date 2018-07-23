Автобус с белорусами вылетел в кювет в Украине

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобус компании Ecolines с белорусами вылетел в кювет в Украине, сообщают пользователи социальных сетей.

По информации пассажиров, авария произошла сегодня утром в 135 км от Киева. Водитель уснул, из-за чего автобус потерял управление и через встречную полосу вылетел в кювет.

"(Водители. - Прим. БЕЛТА) поменялись после границы. Первый пошел спать, второй за рулем вырубился. Пока ехали по ужасной дороге, он ел конфетки и держался, а как выехали на хороший кусок, уснул", - написала одна из очевидцев ДТП в Facebook.

К счастью, обошлось без жертв. Пассажирам предоставят новый автобус.-0-

Попавшим в ДТП в Украине белорусам предоставили подменный автобус "В течение 2,5 часа мы предоставили подменный автобус из Киева. Сейчас пассажиры следуют по маршруту, они будут доставлены в Одессу", - сказал Павел Куценко.

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