9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобус с белорусскими детьми перевернулся в Румынии. Травм, угрожающих жизни и здоровью ребят, во время медицинского осмотра не выявлено, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Авария случилась вечером 8 июля недалеко от города Сучава. По предварительной информации, в автобусе находились 43 ребенка, а также сопровождающие лица и водители. Дети направлялись на отдых в Болгарию.

"После ДТП медицинское обследование понадобилось 19 гражданам, в том числе 17 ребятам. Остальным членам группы помощь не потребовалась. Во время медосмотра травм, угрожающих жизни и здоровью пострадавших, не выявлено. Все потерпевшие уже выписаны из медицинского учреждения", - рассказал Анатолий Глаз.

Посольство Беларуси в Румынии находится в постоянном контакте с местными властями, родителями и сопровождающими детей.-0-