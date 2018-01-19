Автобус сбил пенсионерку в Столинском районе

19 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе под колесами автобуса пострадала 74-летняя женщина, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 18 января около 8 утра на шестом километре автодороги Н 608 Орлы - Лядец - Туры. По предварительной информации, за рулем автобуса ПАЗ находился 62-летний житель деревни Городец. На закруглении дороги влево водитель сбил пожилую женщину, которая шла в попутном направлении по краю проезжей части. В результате ДТП 74-летняя жительница деревни Большие Орлы получила травмы. Она госпитализирована в травматологическое отделение Столинской райбольницы. Пострадавшая не была обозначена световозвращающими элементами.

За сутки на дорогах Брестской области пострадали еще два пешехода. В Бресте, по предварительной информации, 69-летний водитель Honda CR-V в центре города сбил 20-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу. Она доставлена в реанимационное отделение Центральной городской больницы. Аналогичный случай произошел в Барановичах. Водитель Honda Accord на пешеходном переходе совершил наезд на 76-летнюю пенсионерку. Женщина госпитализирована.

По фактам дорожно-транспортных происшествий проводятся проверки.-0-