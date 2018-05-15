15 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Автокран в Лиде повредил 12 автомобилей, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла днем 15 мая. Водитель автокрана приехал к одному из предприятий Лиды, остановился у края проезжей части и отлучился на 10 минут. Вернувшись, мужчина своей техники не обнаружил. "По имеющейся информации, автокран начал произвольное движение и "собрал" с правой стороны шесть автомобилей. От удара его отбросило через разделительную полосу на другую сторону дороги и парковку, где повреждения получили еще несколько авто", - рассказали в ГАИ.

В общей сложности 12 транспортных средств оказались повреждены. К счастью, людей на пути неуправляемой машины не оказалось. По факту ДТП проводится проверка.-0-