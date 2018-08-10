Автокресла спасли двух малышей в серьезной аварии под Ивье

10 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Автокресла спасли двух малышей в серьезной аварии на трассе М6 под Ивье. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
На 103-м км трассы М6 "Минск-Гродно" в Ивьевском районе столкнулись две легковушки. Водитель "Рено" обгонял грузовик, неожиданно перед ним налево в сторону заправки решил повернуть "Пежо". Столкновения избежать не удалось. Одна из машин вылетела в кювет.
"Водитель "Рено" вез сестру и двоих племянников - детей 2 и 5 лет. Тяжелых последствий помогли избежать автокресла, в которых находились дети. Младший вообще не получил ранений, при которых потребовалась бы госпитализация. Старшего доставили в хирургическое отделение ЦРБ", - отметили в ГАИ региона.
Обстоятельства ДТП выясняются.-0-
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