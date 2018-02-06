6 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Автоледи с восьмикратным превышением алкоголя задержали в Гродно, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Женщина на "Ауди" попала в поле зрения инспекторов на улице Советских Пограничников. Выполняя левый поворот с улицы Титова, водитель не пропустила пешеходов.

"Во время разбирательств инспекторы обратили внимание на сильный запах спиртного. Однако женщина факт употребления отрицала. Говорила, что пила успокоительные препараты", - отметили в ГАИ. В частности, нарушительница пояснила, что она неуравновешенна из-за стресса, поэтому на протяжении двух дней употребляла валерьянку, сердечные капли и другие успокоительные.

Содержание алкоголя у нарушительницы более чем в 8 раз превышало предельно допустимое. Она лишится водительского удостоверения на три года, а также заплатит внушительный штраф.-0-