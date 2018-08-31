Автомобиль ГАИ попал в ДТП на трассе в Ивацевичском районе

31 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе автомобиль ГАИ попал в дорожно-транспортное происшествие, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла сегодня около 12.30 на 161-м км трассы М1/Е30 Брест - Минск - граница России. По предварительной информации, 38-летний житель Смоленска, управляя автомобилем ГАЗ, столкнулся с двигавшейся в попутном направлении служебной машиной ГАИ. Инспекторы сопровождали крупногабаритную технику.

В результате происшествия люди не пострадали, транспортные средства получили механические повреждения. Проводится проверка.-0-