22 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль с бабушкой и внучкой упал в мелиоративный канал в Жабинковском районе, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.
Инцидент произошел 21 января. Сообщение о дорожно-транспортном происшествии вблизи деревни Теляки поступило в Жабинковский РОЧС в 13.37. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили лежащий на боку в мелиоративном канале автомобиль Peugeot 605. Водитель смог самостоятельно покинуть машину, внутри ее находились женщина 1955 года рождения и ее четырехлетняя внучка.
Работники МЧС вскрыли дверь авто с помощью специального инструмента, после чего пассажиры смогли выбраться наружу. Прибывшая бригада скорой помощи осмотрела бабушку и внучку, от госпитализации они отказались.
По факту ДТП Госавтоинспекция проводит проверку.-0-
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