Автомобиль с пьяным бесправником перевернулся в Кобринском районе

27 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобринском районе в дорожно-транспортном происшествии пострадали два человека, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла в полночь 26 февраля на 58-м км трассы М1 Брест - Минск - граница России. По предварительной информации, автомобилем "БМВ Х5" управлял 27-летний житель деревни Магдалин. Он двигался в сторону Бреста. На закруглении дороги выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением, из-за чего машина съехала в кювет и опрокинулась. В результате происшествия пострадали водитель и 22-летняя пассажирка. Их с различными травмами доставили в районную больницу.

По факту ДТП проводится проверка. Как выяснилось, за руль водитель сел в состоянии опьянения. Кроме того, он лишен права управления транспортными средствами по ч.2 ст.317 (нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека или причинение тяжкого телесного повреждения) УК. Ранее автовладелец неоднократно привлекался к административной ответственности по ст.18.19 (вождение без прав) КоАП.-0-