Автомобиль сбил 15-летнего подростка в Гомеле

29 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле автомобиль сбил 15-летнего подростка, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
ДТП произошло вечером 27 января. 29-летний водитель "Мицубиси", двигаясь по улице Луначарского областного центра, совершил наезд на 15-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте. Подросток получил телесные повреждения и был доставлен в травматологическое отделение областной клинической больницы.
Госавтоинспекторы просят граждан, располагающих какой-либо информацией о данном происшествии, сообщить по телефонам (80232) 68-26-28, 68-44-44.-0-
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