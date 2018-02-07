Автомобиль в Бресте сбил 11-летнего ребенка на переходе

7 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал ребенок-пешеход, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.

Дорожная авария в областном центре произошла 6 февраля около 19.20. По предварительной информации, автомобиль "Фольксваген Джетта" под управлением 23-летнего местного жителя двигался по пер.Брестских дивизий. На перекрестке с ул.Брестских дивизий при левом повороте на разрешающий сигнал светофора водитель наехал на 11-летнего пешехода. Мальчик в этот момент пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

В результате ДТП ребенок получил травмы и был доставлен в Брестскую детскую областную больницу. По факту ДТП проводится проверка.-0-