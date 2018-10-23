Автомобиль в Гомеле на переходе сбил подростка

23 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Иномарка сбила 15-летнего подростка на регулируемом пешеходном переходе в Гомеле, сообщила корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк.
ДТП произошло вечером 22 октября. Примерно в 19.00 62-летний водитель "Фольксваген Гольф" двигался по ул. 8-я Иногородняя в направлении ул. Б.Царикова. "В районе пересечения с ул.Владимирова совершил наезд на 15-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения автомобиля", - сказала Дарья Смоляк.
В результате аварии подросток с травмами госпитализирован в областную больницу.
По ДТП проводится проверка.-0-
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