Автомобиль в Гомеле на переходе сбил подростка

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
23 октября 2018, Вт
+5°C
Сплошная облачность EUR 2.4197
USD 2.0988
RUB 3.2132
Главное
Виктор Махмудов и Александр Лукашенко Лукашенко подтверждает приверженность договоренностям о развитии сотрудничества с Узбекистаном
Президент
Нацбанк намерен запустить в Беларуси сервис мгновенных платежей в 2019 году
Экономика
Сивак не видит острой необходимости дотировать лоукостеры
Общество
Сегодня квартиру от "Евроопт" разыграет известный пианист Ростислав Кример! Розыгрыш начнется в 18.20!
Общество
У белорусского рынка корпоративных облигаций большое будущее
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Битум загорелся на верхнем этаже строящегося дома в Бресте
13:36 Происшествия
Нацбанк Беларуси рассмотрит вопрос об уровне ставки рефинансирования в конце декабря
13:30 Экономика
Назаренко: договор о ЕАЭС будет совершенствоваться для снижения барьеров и защиты от опасной продукции
13:26 Экономика
В Молодечно 17-летний парень подозревается в сексуальном насилии над 9-летней девочкой
13:24 Происшествия
Милиция приехала на вызов об изнасиловании, а нашла опасный психотроп
13:23 Происшествия
Белорусская команда заняла второе место на IX международных парламентских играх в Москве
13:16 Общество
Плата за автостоянки в Минске с 1 ноября возрастет
13:14 Регионы
Генпрокуратура потребовала от "ДорОрс" вовлечь в хозоборот неиспользуемую недвижимость
13:11 Общество
Белорусским банкам хотят разрешить биометрическую идентификацию клиентов
13:05 Экономика
Скоростной трамвай может связать Минск и парк "Великий камень"
13:02 Регионы
Главы погранведомств Беларуси и Украины утвердили алгоритм совместного расследования инцидентов
13:01 Общество
Безбагажные билеты на рейсы "Белавиа" могут появиться в течение полугода
12:56 Общество
Около 800 машиномест в Минске в декабре станут платными
12:56 Регионы
Инфраструктура для приема карточек "Белкарт" в России может быть создана к концу 2019 года
12:52 Экономика
Средняя зарплата в Беларуси в сентябре составила Br963,6
12:31 Общество
В Гродно разыскивают виновника лобовой аварии
12:24 Происшествия
В Беларуси участились жалобы граждан на действия псевдоадвокатов
12:17 Общество
Современный легкоатлетический центр появится в Ивье в ноябре
12:14 Регионы
Форум проектов программ СГ интересен и зарубежной сфере образования - Кубрин
12:12 Общество
Сивак не видит острой необходимости дотировать лоукостеры
12:10 Общество
Все новости
Темы
Международный форум "Евразийская неделя" Международный форум "Евразийская неделя"
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Первый онлайн-канал о туризме и отдыхе в Беларуси Первый онлайн-канал о туризме и отдыхе в Беларуси
Индустриальный парк "Великий камень" Индустриальный парк "Великий камень"
К юбилею молодежного движения К юбилею молодежного движения
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Автомобиль в Гомеле на переходе сбил подростка

Происшествия 23.10.2018 | 10:41
Фото из архива
Фото из архива

23 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Иномарка сбила 15-летнего подростка на регулируемом пешеходном переходе в Гомеле, сообщила корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк.

ДТП произошло вечером 22 октября. Примерно в 19.00 62-летний водитель "Фольксваген Гольф" двигался по ул. 8-я Иногородняя в направлении ул. Б.Царикова. "В районе пересечения с ул.Владимирова совершил наезд на 15-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения автомобиля", - сказала Дарья Смоляк.

В результате аварии подросток с травмами госпитализирован в областную больницу.

По ДТП проводится проверка.-0-

Новости по теме
Под Гомелем легковушка сбила лосиху
Уголовное дело заведено на водителя, сбившего насмерть солдата в Лепельском районе
Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
автомобиль, ГАИ, Гомель
Версия для печати
Новости рубрики Происшествия
К списку
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4197 BYN 2.405 BYN 2.414 BYN
USD
2.0988 BYN 2.099 BYN 2.105 BYN
RUB
3.2132 BYN 3.208 BYN 3.22 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко подтверждает приверженность договоренностям о развитии сотрудничества с Узбекистаном
Все видео

Фотоновости

Пресс-конференция о транспортной инфраструктуре в Беларуси прошла в пресс-центре БЕЛТА
Все фото

Инфографика

Упрощение процедуры госрегистрации и снятия с учета автомобилей Постановление принято в соответствии с законом от 5 января 2008 года "О дорожном движении" и вступает в силу через три месяца после официального опубликования.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Развитие ликеро-водочной отрасли обсуждено на совещании у Президента Беларуси
Лукашенко подтверждает приверженность договоренностям о развитии сотрудничества с Узбекистаном
Лукашенко установил аграриям дедлайн на 7 ноября для завершения осенних работ
Политика
Владимир Макей Макей: Беларусь стремится укреплять международный мир и безопасность на основе диалога и взаимопонимания
Военный комитет ОДКБ рассмотрит меры по укреплению коллективной безопасности
Беларусь рассчитывает на активизацию межпарламентского сотрудничества с Италией - Щеткина
Экономика
Фото из архива Нацбанк намерен запустить в Беларуси сервис мгновенных платежей в 2019 году
Нацбанк Беларуси рассмотрит вопрос об уровне ставки рефинансирования в конце декабря
Назаренко: договор о ЕАЭС будет совершенствоваться для снижения барьеров и защиты от опасной продукции
Общество
Экскурсии на каникулах: квест в замке Радзивиллов, "дом-перевертыш" и роль пчеловода
Белорусская команда заняла второе место на IX международных парламентских играх в Москве
Генпрокуратура потребовала от "ДорОрс" вовлечь в хозоборот неиспользуемую недвижимость
Регионы
Фото из архива Движение по мосту через Припять откроют к 7 ноября
Плата за автостоянки в Минске с 1 ноября возрастет
Скоростной трамвай может связать Минск и парк "Великий камень"
Спорт
Во время матча. Фото ХК "Динамо-Минск" Минское "Динамо" уступило "Барысу", проиграв 9-й матч подряд в КХЛ
Латвийский "Курбадс" будет соперником хоккеистов "Гомеля" в полуфинале Континентального кубка
Белорусский борец Иван Янковский завоевал серебро на ЧМ в Будапеште
Технологии
Фото esa.int Японский космический аппарат с белорусскими экранами отправился изучать Меркурий
На стиле: обзор геймерского ноутбука ASUS ROG Zephyrus M
В Стамбуле запустили вторую беспилотную ветку метро
Культура
Фото из архива "Беларусьфильм" представит новые ленты на "Лістападзе-2018"
"Мужчинам вход запрещен!" - Гомельский драмтеатр готовит премьеру
Внеконкурсная документальная программа "Лiстапада" включает фильмы с яркой фестивальной историей
В мире
Фото ТАСС В России автобус столкнулся с внедорожником, пострадали 24 человека
В Китае открыли самый длинный морской мост в мире
Китай построит мощнейший в мире коллайдер к 2030 году
Калейдоскоп
Фото Look Magazine / Wikimedia Два неизданных рассказа Хемингуэя опубликуют в 2019 году
Дмитрий Маликов удивил новым видео с сыном
NASA нашла айсберг идеальной прямоугольной формы
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Анатолий Котов,
Сергей Шаблыко,
Надежда Анисовец,
Максим Кошкалда 6 ноября, 11:00 Европейские игры – 2019: подготовка спортивной инфраструктуры, билетные программы, работа с волонтерами Пресс-конференция Анатолий Сивак,
Александр Головнев,
Сергей Дубина,
Артем Сикорский 23 октября Развитие транспортной инфраструктуры в Беларуси: предварительные итоги 2018 года и планы до 2020 года Пресс-конференция Анастасия Сорокина,
Владислав Ковалев,
Ланита Стецко 11 октября Беларусь примет 45-ю Всемирную шахматную олимпиаду Пресс-конференция Ольга Прудникова,
Михаил Малашенко,
Ия Малкина,
Сергей Щербаков,
Григорий Бондарев 4 октября Цели устойчивого развития Республики Беларусь: энергетика, экология, энергоэффективность Пресс-конференция Владимир Улахович 26 сентября "Школа экспорта" - проект БелТПП для бизнеса
Газета 7 дней
Правильный градус: законы «разогрева»
Котел взаимных претензий
Псориаз – не клеймо
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь КАРПЕНКО. Идти в ногу со временем
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Прелести цивилизации, или Жизнь без смога
Віктар ЛОЎГАЧ. Пра гены, карані і дзеясловы
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия