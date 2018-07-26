Автомобиль в Витебске сбил на переходе женщину

26 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске автомобиль сбил женщину, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Авария произошла 24 июля в 8.15. Водитель 1949 года рождения, двигаясь по пр.Людникова в Витебске, в районе дома №13 наехал на 33-летнюю женщину. Она пересекала проезжую часть дороги проспекта по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой.

В результате ДТП женщина получила телесные повреждения.

Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП и просит звонить по следующим номерам телефонов: 8(0212)23-01-51, 58-44-44, (029)621-44-44, (029)721-44-44.-0-