Автотехнические экспертизы назначены по факту ДТП с четырьмя погибшими в Каменецком районе

27 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. По факту дорожно-транспортного происшествия в Каменецком районе, в котором погибла семья из четырех человек, назначены автотехнические экспертизы, сообщили БЕЛТА в Государственном комитете судебных экспертиз.

Для установления взаимного расположения транспортных средств в момент первоначального контакта, а также определения их мест столкновений назначены автотехнические экспертизы. Этой работой будут заниматься специалисты управления ГКСЭ по Брестской области. Экспертам предстоит определить техническое состояние автомобилей "Рено" и МАЗ: рулевого управления, рабочей тормозной системы и ходовой части.

Авария произошла утром 26 июля на трассе Брест - Каменец - НП "Беловежская пуща" вблизи деревни Радость. По предварительной информации, водитель грузовика при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество автомобилю "Рено" под управлением брестчанина 1986 года рождения. Супруга водителя легковушки, их двухлетний и пятилетний сыновья погибли на месте. Отец семейства скончался в больнице. Водитель МАЗа не пострадал.

При осмотре места происшествия зафиксирована следовая информация на проезжей части дороги, изъяты автомобили "Рено" и МАЗ, а также навигатор из легковушки.

Управлением Следственного комитета по Брестской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 (нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств) УК.-0-