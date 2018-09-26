Автозапчасти на Br22 тыс. пытались незаконно ввезти в Беларусь

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебские таможенники пресекли попытку ввезти автозапчасти на Br22 тыс. в Беларусь без документов, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
Грузовой автомобиль DAF ехал из Литвы на территорию ЕАЭС через пункт пропуска "Урбаны". При досмотре таможенники установили, что в автопоезде перемещается около 410 единиц дизельных моторов, капотов, подвесок, фонарей и других деталей, из которых в товаросопроводительных документах было указано всего около 220. Не указав в документах почти половину автозапчастей, перевозчик пытался сэкономить на таможенных платежах около Br8 тыс. По предварительной оценке, стоимость незаконно перемещаемого товара - Br22 тыс.
Витебская таможня начала административный процесс в соответствии с ч.1 ст. 14.5 КоАП Беларуси. Статьей предусмотрен штраф до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.-0-
Фото Витебской таможни
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