Автозапчасти на Br22 тыс. пытались незаконно ввезти в Беларусь

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебские таможенники пресекли попытку ввезти автозапчасти на Br22 тыс. в Беларусь без документов, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Грузовой автомобиль DAF ехал из Литвы на территорию ЕАЭС через пункт пропуска "Урбаны". При досмотре таможенники установили, что в автопоезде перемещается около 410 единиц дизельных моторов, капотов, подвесок, фонарей и других деталей, из которых в товаросопроводительных документах было указано всего около 220. Не указав в документах почти половину автозапчастей, перевозчик пытался сэкономить на таможенных платежах около Br8 тыс. По предварительной оценке, стоимость незаконно перемещаемого товара - Br22 тыс.

Витебская таможня начала административный процесс в соответствии с ч.1 ст. 14.5 КоАП Беларуси. Статьей предусмотрен штраф до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.-0-

Фото Витебской таможни