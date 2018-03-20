Автозапчасти на Br9,5 тыс. пытались незаконно ввезти из Польши

20 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Козловичи" сотрудники Брестской таможни пресекли ввоз с нарушением законодательства партии автозапчастей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ГТК.

Незаконное перемещение товара выявлено при досмотре грузового автомобиля Mercedes, следовавшего из Польши на территорию Евразийского экономического союза. В автопоезде было обнаружено более 70 единиц запчастей для сборки легковых автомобилей, сведения о которых отсутствовали в товаросопроводительных документах. Стоимость товара, среди которого в том числе перемещались диски, конденсаторы, радиаторы, составила около Br9,5 тыс.

В отношении субъекта хозяйствования таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.14.5 (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров) КоАП Беларуси. Санкцией статьи предусмотрен штраф до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.-0-