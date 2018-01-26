Балансодержатели коммерческого жилья в 14 районах Гомельской области присваивали арендную плату

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Балансодержатели коммерческого жилья в 14 районах Гомельской области незаконно тратили на свои нужды арендную плату, получаемую от жильцов квартир, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

Указом №563 "О некоторых вопросах правового регулирования жилищных отношений" предусмотрено, что плата за пользование коммерческим жильем в обязательном порядке зачисляется на специальные счета облисполкома, других госорганов и организаций. Исполкомы затем направляют поступившие средства на приобретение, строительство домов (квартир), которые используются в качестве коммерческого жилья, а также на проведение текущего ремонта незаселенных помещений коммерческого жилфонда. Таким образом он обновляется и совершенствуется без дополнительного бюджетного финансирования. Однако мониторинг в Гомельской области выявил факты недобросовестного отношения некоторых балансодержателей коммерческих помещений к обязанности по перечислению поступившей платы на специальные счета.

Например, с 2016 года в Буда-Кошелевском районе не перечислено более 80% средств, поступивших от граждан, в Ельском и Петриковском районах - свыше 70%, в Брагинском - 58%. Аналогичные факты выявлены в 14 из 21 района области, общая сумма превысила Br650 тыс. Балансодержатели использовали эти деньги на свои текущие нужды и покрытие расходов, не связанных с эксплуатацией жилья. Изыскать и зачислить на специальный счет эти средства, исходя из практики, будет проблематично.

КГК Гомельской области на основании проведенного мониторинга направил в облисполком и райисполкомы предложения по устранению нарушений и привлечении виновных к ответственности.-0-