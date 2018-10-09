Белорус погиб в ДТП в Смоленской области

9 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Гражданин Беларуси погиб в дорожно-транспортном происшествии в Смоленской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.
"По информации управления МВД России по Смоленской области, 8 октября на трассе Москва-Минск в Ярцевском районе произошло ДТП, в результате которого погиб гражданин Беларуси. Посольство осуществляет необходимое взаимодействие с местными властями и белорусскими правоохранительными органами", - отметили в диппредставительстве.-0-
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