Белорус погиб в ДТП в Житомирской области

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Житомирской области Украины в ДТП погиб белорус: на регулируемом переезде у станции Выступовичи в его грузовик въехал поезд. Информация об этом размещена на сайте Национальной полиции Украины, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла 1 октября около 15.00 на 180-м км железнодорожного перегона Бережесть - Словечно. Предварительно сообщается, что 42-летний водитель МАЗа из Беларуси выехал на открытый переезд, где произошло столкновение с грузовым поездом.

В результате полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.

По факту ДТП проводится досудебное расследование.-0-