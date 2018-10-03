Белорус погиб в ДТП в Житомирской области

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Житомирской области Украины в ДТП погиб белорус: на регулируемом переезде у станции Выступовичи в его грузовик въехал поезд. Информация об этом размещена на сайте Национальной полиции Украины, сообщает БЕЛТА.
Авария произошла 1 октября около 15.00 на 180-м км железнодорожного перегона Бережесть - Словечно. Предварительно сообщается, что 42-летний водитель МАЗа из Беларуси выехал на открытый переезд, где произошло столкновение с грузовым поездом.
В результате полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.
По факту ДТП проводится досудебное расследование.-0-
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