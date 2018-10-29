Белорус пытался незаконно провезти через границу 200 л дизтоплива

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус пытался незаконно провезти через границу 200 л дизельного топлива, сообщили БЕЛТА в таможне.
"Сотрудники Гомельской таможни предотвратили незаконное перемещение топлива в пункте таможенного оформления "Глушкевичи". На выезд из Беларуси следовал легковой автомобиль Mercedes-Benz E290 под управлением гражданина Беларуси. Он заявил, что товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, не имеет", - рассказали в таможне.
Однако при проведении таможенного контроля в багажном отделении автомобиля был обнаружен топливный бак, не предусмотренный заводом-изготовителем. В нем было 200 л дизельного топлива. Объем же бака данного транспортного средства по заводу-изготовителю составляет 65 л.
"Соорудив новый топливный бак как средство сокрытия, гражданин попытался переместить в нем подлежащий декларированию товар", - подчеркнули в таможне. Топливо и транспортное средство, в котором перемещался товар, изъяты. По данному факту Гомельской таможней начаты административные процессы в соответствии с ч. 2 ст. 14.1, ч. 3 ст. 12.30 Кодекса об административных правонарушениях.-0-
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