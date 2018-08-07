Белорусская таможня за неделю пресекла 14 фактов незаконного ввоза наркотиков и психотропов

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские таможенники за неделю пресекли 14 фактов незаконного перемещения через границу наркотических средств и психотропных веществ, сообщили БЕЛТА в ГТК.

Белорусские таможенники в день пресекают по две попытки незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС наркотических средств и психотропных веществ. За последнюю неделю выявлено 14 таких фактов.

Одна попытка ввоза марихуаны из Польши пресечена брестскими таможенниками в пункте пропуска "Домачево" совместно с военнослужащими пограничной службы и представителями УВД. 46-летний водитель Mercedes-Benz пытался сокрыть от таможенного контроля во рту пакетик с веществом растительного происхождения.

Еще один случай ввоза марихуаны пресечен в пункте пропуска "Брест". При осмотре салона рейсового автобуса Варшава-Минск служебной собакой за пластиковой обшивкой пассажирских сидений обнаружен бумажный пакет, в котором был спрятан наркотик. Марихуану пытались переместить 31-летний и 36-летний граждане Беларуси.

Витебскими таможенниками возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328-1 УК в отношении 30-летнего физлица, проживающего в Латвии, который пытался переместить через пункт пропуска "Урбаны" гашиш и измельченную в гриндере смесь гашиша с марихуаной.

Гомельские таможенники не допустили перемещения через таможенную границу 120 таблеток, содержащих опасное психотропное вещество трамадол. Бумажный пакет с лекарственными препаратами был спрятан в личных вещах 26-летнего водителя, который следовал из Румынии на грузовом автомобиле MAN через пункт пропуска "Новая Рудня".

Всего за неделю из незаконного оборота таможенными органами изъято более 100 г наркотических средств и психотропных веществ, а также свыше 370 единиц медпрепаратов, содержащих ограниченные к перемещению через границу вещества.-0-