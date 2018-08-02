Белорусские и российские пограничники задержали организатора канала незаконной миграции в ЕС

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пограничники Беларуси и России задержали одного из организаторов канала незаконной миграции в ЕС, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете Беларуси.

Организатор канала незаконной миграции в Евросоюз - 57-летний гражданин Беларуси - был задержан 31 июля в железнодорожном пункте пропуска "Суземка" на российско-украинской границе. Выявили его сотрудники Пограничного управления ФСБ России. "Задержание произошло в результате реализации оперативной информации, предоставленной спецподразделением пограничной службы Беларуси, - отметили в Госпогранкомитете. - Злоумышленник находился в межгосударственном розыске. Он является одним из организаторов канала незаконной миграции из России в страны ЕС через территорию Беларуси. В связи с этим в его отношении в мае текущего года белорусские пограничники возбудили уголовное дело".

Принимается решение о выдаче мужчины в Беларусь для его привлечения к уголовной ответственности.-0-