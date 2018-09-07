Белорусские клиенты "Натали Турс" могут обратиться за страховыми выплатами

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская страховая компания "Ингосстрах" принимает заявления на выплату компенсаций от пострадавших клиентов "Натали Турс". Такие заявления вправе подать и белорусские клиенты, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве спорта и туризма Беларуси и Республиканском союзе туриндустрии.

В Беларуси было продано около 400 туров "Натали Турс", которые впоследствии были аннулированы. Сумма ущерба составила около 600 тыс. евро.

"После того как на этой неделе стало известно об исключении "Натали Турс" из реестра, Минспорт связался с Ростуризмом и "Ингосстрахом", и мы выяснили механизм, что делать белорусским гражданам. Для них есть нюансы с учетом того, что они покупали путевки в белорусских турагентствах, а они в свою очередь приобретали их у белорусского представительства "Натали Турс", окончательным же получателем было ООО "Панорама Тур" в России. Поэтому есть специфика, которая касается пакета документов, необходимых для получения выплат", - пояснил заместитель директора Департамента по туризму - начальник отдела планирования и организации туристической деятельности Минспорта Виталий Грицевич.

В этой связи Минспорт наладил взаимодействие с Республиканским союзом туриндустрии, где граждане могут получить правовую поддержку по данному вопросу. Как рассказал председатель РСТ Филипп Гулый, оргкомитет по созданию общества защиты потребителей туруслуг в лице РСТ и юридического партнера адвоката Юлии Куцер окажет правовую поддержку для подготовки и направления документов от пострадавших клиентов для подачи требований о выплате страхового возмещения. По всем вопросам можно обращаться в рабочее время по телефону + 375172663963 либо на электронную почту advokat.kutser@mail.ru.

Виталий Грицевич посоветовал белорусским клиентам не терять время и не затягивать с подачей документов, тем более что РСТ готов оказать квалифицированную помощь. "Ингосстрах" уже принял более 4,2 тыс. заявлений от клиентов, однако достаточно большое их количество подано с неполным пакетом документов, поэтому приходится запрашивать их дополнительно. Окончательная сумма выплат будет озвучена после приема заявлений от всех туристов, на это отводится месяц.

"Натали Турс" объявила о приостановке операционной деятельности "Натали Турс" - один из старейших российских туроператоров. Ранее компания сообщила об аннуляции всех туров с 4 июля из-за финансовых проблем.

Минспорт продолжит держать ситуацию с выплатами белорусским туристам на контроле и будет в контакте с Ростуризмом по этому вопросу, добавил Виталий Грицевич.

Как сообщалось, Ростуризм исключил из федерального реестра туроператоров сведения о компаниях, работающих под брендом "Натали Турс" ("Панорама Тур", "Агентство путешествий "Натали" и "Туроператор "Натали Турс"). Гражданская ответственность этих трех компаний застрахована в "Ингосстрахе".-0-