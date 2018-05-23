Белорусские пограничники пресекли канал незаконной миграции граждан Турции в ЕС

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пограничники пресекли канал незаконной миграции граждан Турции в страны ЕС через Беларусь. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Сотрудники отряда пограничного контроля "Минск" совместно с милицией задержали гражданина Турции. Иностранец и его неустановленные подельники с мая по декабрь 2017 года организовали незаконный въезд, пребывание на территории Беларуси и последующий выезд в страны ЕС граждан Турции. "Злоумышленники оформляли своих соотечественников соучредителями фирмы, зарегистрированной в Беларуси, тем самым придавая видимость легальности их въезда и пребывания в стране. На этих уже якобы законных основаниях последние и получали разрешения на временное пребывание и проживание в Беларуси, а в последующем и шенгенские визы. Основной же целью выходцев из Азии был выезд в страны Европейского союза", - проинформировали в Госпогранкомитете.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.371-1 УК (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору, повторно). Гражданин Турции помещен в изолятор временного содержания ГУВД Мингорисполкома.-0-