Белорусские пограничники за день задержали 4 нарушителей границы

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пограничники 14 августа на различных направлениях задержали четверых жителей сопредельных стран, которые пытались незаконно пересечь границу, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

"В Столинском районе при сработке сигнализационного комплекса в полукилометре от белорусско-украинской границы задержан россиян. Житель Нижневартовска не скрывал свои намерения попасть к месту своего рождения в Украину вне пунктов пропуска. Еще один украинец - житель Ровенской области, нарушая границу преследовал другую цель - сбор дикоросов на белорусской территории", - рассказали в Госпогранкомитете.

Также по ягоды-грибы в Беларусь, игнорируя официальное оформление, забрел литовец. Лидские пограничники задержали нарушителя в Вороновском районе в тридцати метрах от границы. При себе у 54-летнего мужчины была только карта социального страхования.

А в Гомельском районе возле деревни Кравцовка тревожная группа с помощью служебной собаки за нарушение границы задержала 41-летнего мужчину без гражданства, который направлялся из Украины в Беларусь. Нарушитель объяснил, что решил навестить родственников.

"В отношении этих граждан начат административный процесс за незаконное пересечение государственной границы (ст. 23, 29 КоАП Беларуси), некоторым добавляется ответственность и по ст. 23.30 (нарушение пограничного режима) и 23.55 (нарушение правил пребывания) КоАП Беларуси. Им грозит депортация с запретом въезда в страну на разные сроки, а также крупные штрафы.-0-