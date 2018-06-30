30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пограничники за трое суток задержали около 30 нелегальных мигрантов. Такая информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета, сообщает БЕЛТА.

За трое суток, начиная с 26 июня, сотрудники органов пограничной службы пресекли около 10 попыток нелегальных мигрантов незаконно пересечь границу из Беларуси в страны ЕС на разных участках государственного рубежа.

Военнослужащие Сморгонской погрангруппы задержали девять нарушителей границы, пытавшихся незаконно попасть в Литву. Так, на железнодорожном пункте пропуска "Гудогай" в поезде, следующем из Москвы в Калининград, задержан гражданин Сенегала. Мужчина пытался выехать из Беларуси по чужому паспорту. Затем таким же образом нарушить границу попыталась женщина, по ее словам, гражданка Нигерии.

В Ошмянах за покушение на нарушение границы были задержаны двое граждан Нигерии и пять граждан Марокко. Установлено, что иностранцы собирались нарушить белорусско-литовскую границу.

На участке Брестской пограничной группы задержано четверо жителей Африки, в частности 36-летний гражданин Марокко и 25-летний житель Алжира, которые намеревались незаконно попасть в Польшу. А в железнодорожном пункте пропуска "Брест" были обнаружены два нарушителя границы, пытавшихся выехать из Беларуси по недействительным документам. При оформлении пассажиров поезда пограничники определили, что страницы с установочными данными в двух паспортах граждан Нигерии подделаны. Кроме того, мужчины предъявили идентификационные карты Италии, которые также оказались фальшивыми.

В столичном аэропорту сотрудники отряда пограничного контроля "Минск" при оформлении пассажиров рейса Минск-Франкфурт задержали трех граждан Пакистана, которые, как выяснилось, прибыли в Беларусь с целью незаконной миграции в ЕС. Изначально злоумышленники приехали в Россию на основании паспортов болельщиков ЧМ по футболу, затем направились в Беларусь. При оформлении на авиарейс из Минска иностранцы предъявили разрешения на пребывание в ФРГ, которые оказались похищенными. Граждане Пакистана переданы сотрудникам МВД.

В Гродно задержаны двое граждан Бангладеш. Мужчины, как выяснилось, намеревались нарушить границу из Беларуси в Польшу. Спустя непродолжительное время вблизи населенного пункта Беляны Гродненского района пытались нарушить границу еще четверо их соотечественников.

Кроме того, неподалеку от населенного пункта Лабно-Огородники Гродненского района пресечена попытка четырех неизвестных нарушить границу. У двоих мужчин, по их словам, граждан Нигерии, при себе не было документов. Остальные оказались гражданами Марокко. Их целью была миграция в страны ЕС.

В отношении нарушителей начат административный процесс по ст. 23.29 (незаконное пересечение границы), ч. 1 ст. 23.30 (нарушение пограничного режима), ст. 23.55 (нарушение правил пребывания) КоАП. Злоумышленникам грозят крупные штрафы и депортация с запретом въезда в Беларусь на срок до 5 лет. До окончания разбирательств задержанные будут находится в изоляторах временного содержания территориальных органов пограничной службы.-0-