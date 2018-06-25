Белорусские пограничники задержали 18 нарушителей за прошедшие выходные

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пограничники задержали 18 нарушителей границы за прошедшие выходные, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

Как пояснили в ведомстве, злоумышленники прокладывали незаконный маршрут через "зеленую" границу, но были и те, кто попытался предъявить поддельные документы на пограничном контроле.

"В пятницу, 22 июня, в железнодорожном пункте пропуска "Брест" при проверке документов у пассажиров поезда Москва-Берлин контролер обнаружил подделку в паспорте гражданина Сенегала. В документе мужчины была заменена страница с установочными данными. На следующий день с поддельным паспортом на пути в Варшаву выявили гражданку Нигерии. В документе женщины, как и у ее "предшественника", персональные данные оказались поддельными. Утром 23 июня по информации местных жителей в Брестском районе пограничники задержали двоих граждан Индии, а спустя несколько часов в этом же районе четверых жителей африканского континента - граждан Алжира и Туниса. Все они намеревались незаконно попасть в Польшу", - рассказали в ГПК.

Гродненские пограничники совместно с сотрудниками милиции 24 июня на железнодорожном вокзале Гродно за нарушение правил пребывания задержали двоих граждан Сенегала. У иностранцев не было ни белорусских виз, ни миграционных карт. Вечером этого же дня в Гродненском районе при попытке нарушения границы задержано пять граждан Нигерии. В ночь с 24 на 25 июня вблизи населенного пункта Погородно Вороновского района сотрудники Лидского погранотряда предотвратили попытку нарушения границы двумя гражданами Марокко. Внятных объяснений своим действиям они дать не смогли.

Некоторые из правонарушителей при себе имели паспорта болельщиков ЧМ по футболу - 2018. Задержанные иностранцы привлечены к административной ответственности по статьям 23.29 (незаконное пересечение границы) и 23.55 (нарушение правил пребывания) КоАП Беларуси. До завершения проверочных мероприятий все они находятся в изоляторах временного содержания территориальных органов пограничной службы.-0-