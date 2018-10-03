Белорусские пограничники задержали в поезде двух пьяных нелегалов из Украины

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пограничники задержали в поезде, следующем из Лунинца, двух пьяных нелегалов, граждан Украины. Такая информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета, сообщает БЕЛТА.

Двое мужчин, 1974 и 1967 годов рождения, были задержаны 2 октября на железнодорожной станции Бухличи в поезде местного сообщения. В пограничной зоне мужчины находились без пропусков. "Внятных объяснений о цели своего нахождения на режимной территории они дать не смогли. При этом в отношении одного из мужчин также составлен протокол по ст.23.4 КоАП за невыполнение законных требований пограничников о проверке документов. В отношении него была применена физическая сила и специальные средства", - рассказали в ГПК.

Граждан Украины направили на освидетельствование в Столинскую райбольницу. Наличие алкоголя в выдыхаемых парах у задержанных 2,8 и 3,4 промилле.

Пинские пограничники 2 октября обнаружили примерно в полукилометре от белорусско-украинской границы трех мужчин-сборщиков клюквы. Документов при себе у них не было. Нарушители сказали, что они из Украины. Все трое задержаны до установления личности, в их отношении начат административный процесс по ст.23.29 и 23.55 КоАП Беларуси.

"Граждане Украины оформлены нарушителями пограничного режима. После завершения разбирательства все они будут переданы украинской стороне. Им грозит депортация с запретом въезда в Беларусь сроком до пяти лет", - проинформировали в Госпогранкомитете.-0-