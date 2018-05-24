24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские таможенники изъяли партию мобильных телефонов и ноутбуков на Br2,3 млн, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Сотрудники Оперативной и Гродненской региональной таможен в пункте пропуска "Бенякони" пресекли перемещение через таможенную границу ЕАЭС крупной партии телефонов, ноутбуков и перьевых ручек торговых марок Apple, Xiaomi, Geberg под видом книг, журналов, мягких игрушек и бывших в употреблении товаров.

Водители двух микроавтобусов Citroen Jumper во время таможенного контроля для оформления представили документы на почтовые отправления, отправителями и получателями которых являлись граждане России. При проверке было установлено, что под видом почтовых отправлений в грузовых отсеках машин без декларирования перевозились дорогостоящие телефоны и ноутбуки известных брендов.

С целью уклонения от уплаты таможенных платежей в полном объеме (которые составили бы около Br450 тыс.) более 1830 единиц товаров ввозились на территорию ЕАЭС незаконно. Товары общей предварительной оценочной стоимостью свыше Br2,3 млн изъяты.

По данным фактам Оперативной таможней начаты административные процессы в соответствии с ч.2 ст.14.1 КоАП Республики Беларусь.-0-