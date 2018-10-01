Белорусский IT-предприниматель погиб в горах Италии

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский IT-предприниматель Андрей Богомолов погиб в горах Италии. Эту информации подтвердили БЕЛТА в Парке высоких технологий.
Андрей Богомолов погиб 30 сентября при восхождении на гору в Италии в провинции Трентино.
Одним из главных бизнес-проектов IT-специалиста была облачная платформа ERPVault, с помощью которой можно управлять ключевыми ресурсами предприятия. Три года назад Андрей Богомолов окончил аспирантуру по специальности Computer Science в университете Тренто в Италии.
"Трагически ушел из жизни умный, талантливый, добрый и благородный человек Андрей Богомолов. Превосходный инженер и предприниматель с большой буквы. Фанат своего дела, который с раннего возраста связал свою жизнь с новыми технологиями. Своей деятельностью в ИТ-сфере Андрей Богомолов внес огромный вклад в развитие отрасли и на протяжении долгого времени был ярким резидентом парка", - говорится в сообщении на официальном сайте ПВТ.-0-
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