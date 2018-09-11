Бешеную лису обезвредили в Хойникском районе

11 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Бешеную лису обезвредили сотрудники милиции в Хойникском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.
О зашедшем на подворье диком звере жительница деревни Стреличево Хойникского района сообщила сегодня в оперативно-дежурную службу РОВД. Она рассказала, что сначала лиса бросалась на домашнюю собаку. Когда женщина попыталась прогнать незваную гостью, та ощетинила зубы, намереваясь кинуться на человека.
К моменту прибытия наряда сельчанке удалось прогнать зверя. Однако сотрудники милиции сочли нужным осмотреть и другие подворья. Метавшееся из стороны в сторону животное заметили в соседнем дворе. "Внешние признаки - пена у рта и шаткость при передвижении - свидетельствовали о том, что лиса явно больна. Учитывая ситуацию, милиционеры приняли решение использовать огнестрельное оружие и обезвредить дикое животное, так как оно непосредственно угрожало жизни или здоровью граждан", - прокомментировал Виталий Пристромов. Затем зверя передали сотрудникам ветеринарной службы.
По словам правоохранителей, это не первый случай появления бешеного животного в деревне. Год назад в аналогичной ситуации милиционерам также пришлось использовать табельное оружие.-0-
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