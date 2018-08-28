28 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Бешеный барсук напал на мужчину под Гродно. Такую информацию распространила районная газета "Перспектива" со ссылкой на ветврача-эпизоотолога Гродненской райветстанции Ольгу Трофимову, сообщает БЕЛТА.

Пострадал житель деревни Сыпаная Гора. Отправившись в лес рано утром, он вернулся домой ночью с окровавленными руками. Как оказалось, на мужчину неожиданно напал барсук, сельчанин пытался отбиться, но животное его покусало.

Пострадавшему оказали помощь. Барсука нашли мертвым на месте нападения. Его тело отправили на лабораторные исследования, которые показали, что животное болело бешенством.

На протяжении двух месяцев в очаге будут проводиться противоэпизоотические и противоэпидемические мероприятия, в том числе внеплановый отлов бродячих животных и вакцинация домашних питомцев.

Это не первый случай бешенства в районе за последнее время. Недавно житель Скиделя принес домой живого ежика. С ним играли дети. В какой-то момент животное стало задыхаться. Исследования показали, что еж болел бешенством. В городе на протяжении двух месяцев также будут проводиться противоэпизоотические и противоэпидемические мероприятия.-0-