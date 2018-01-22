22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бесхозный предмет стал причиной закрытия выхода со станции метро "Каменная Горка", сообщается в твиттер-аккаунте Минского метрополитена.
"2-й вестибюль станции "Каменная Горка" (выход к "Материку") временно закрыт для входа/выхода пассажиров. Обнаружен бесхозный предмет, накрыт "фонтаном", - говорится в сообщении.-0-
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