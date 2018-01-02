Бесправник на легковушке разбился в Полоцком районе

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бесправник разбился на легковушке в Полоцком районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Витебского облисполкома.
Авария произошла 1 января у деревни Полота. Водитель автомобиля Citroen не справился с управлением на прямом участке дороги, вылетел в кювет и столкнулся с деревом. Об аварии сообщил очевидец. На месте происшествия сотрудники ГАИ обнаружили тело мужчины. Погибший - 28-летний житель Новополоцка.
Как рассказали в ГАИ, автомобиль был без техосмотра, а водитель в 2011 и 2015 годах привлекался за вождение в нетрезвом виде и был лишен водительских прав.-0-
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