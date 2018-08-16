Бесправник на мотоцикле попал в аварию в Кореличском районе

16 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Бесправник на незарегистрированном мотоцикле попал в аварию в Кореличском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла в агрогородке Еремичи. На прямом участке дороги упал 28-летний мотоциклист.

"Молодой человек помещен в реанимацию. Обстоятельства ДТП выясняются", - отметили в ГАИ региона. Водительского удостоверения у мужчины не было. Шлем на голове он не застегнул.

Кроме того, на мотоцикле отсутствовали номера. Не было у водителя регистрационного свидетельства и страховки. В каком состоянии находился мотоциклист в момент аварии, установит экспертиза.-0-