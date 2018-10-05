Бесправник на Renault разбился под Минском

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе водитель Renault погиб в ДТП. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла 4 октября около 21.30 в поселке Привольный. "Местный житель за рулем Renault съехал в кювет, где машина ударилась в дерево. Мужчина погиб", - уточнили в МВД.

Отмечается, что водительского удостоверения он был лишен в 2016 году.-0-