Бесправник насмерть сбил велосипедиста в Пинском районе

24 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе легковой автомобиль насмерть сбил велосипедиста, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня около 3.45. По предварительной информации, за рулем автомобиля "Мицубиси Монтеро" находился 38-летний пинчанин. Он двигался по трассе М10 Кобрин - Гомель - граница России в сторону города Иваново. На 421-м км мужчина сбил ехавшего в попутном направлении по краю проезжей части 42-летнего велосипедиста. В результате аварии мужчина получил несовместимые с жизнью травмы, от которых скончался на месте.

Проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия. Установлено, что водитель иномарки сел за руль, не имея права управления транспортными средствами. Кроме того, велосипед не был обозначен световозвращающими элементами.-0-

Фото ГАИ УВД Брестского облисполкома