15 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Бесправник перевернулся на микроавтобусе под Гродно, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Мужчина ехал в сторону агрогородка Гожа. В какой-то момент его микроавтобус занесло: машина вылетела на обочину и опрокинулась.
"Водитель рассказал, что накануне пил водку. Содержание алкоголя у него более чем в пять раз превышало предельно допустимое", - рассказали в ГАИ. Как оказалось, мужчина не первый раз садится за руль в нетрезвом состоянии.
Ранее его уже шесть раз задерживали за пьяные поездки. Сейчас он будет привлечен к уголовной ответственности. Микроавтобус его, скорее всего, конфискуют.-0-
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