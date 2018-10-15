15 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Бесправник перевернулся на микроавтобусе под Гродно, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Мужчина ехал в сторону агрогородка Гожа. В какой-то момент его микроавтобус занесло: машина вылетела на обочину и опрокинулась.

Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома

"Водитель рассказал, что накануне пил водку. Содержание алкоголя у него более чем в пять раз превышало предельно допустимое", - рассказали в ГАИ. Как оказалось, мужчина не первый раз садится за руль в нетрезвом состоянии.

Ранее его уже шесть раз задерживали за пьяные поездки. Сейчас он будет привлечен к уголовной ответственности. Микроавтобус его, скорее всего, конфискуют.-0-