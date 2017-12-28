28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бесправник сбил девятилетнего мальчика в Гродно, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла 27 декабря. Автомобиль Fiat двигался от дома по пр.Янки Купалы и сбил школьника в районе универсама "Брест". Незадолго до происшествия мальчик говорил с мамой по телефону. "Ребенок мог спешить, чтобы от своего приятеля доехать домой на пр.Клецкова, - рассказали в ГАИ. - Он появился из-за стоявших у края проезжей части автомобилей справа от проезжавшего. С переломом левой ноги школьник был доставлен в больницу". По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Водитель Fiat был лишен прав в 2012 году. Он их не восстановил и с тех пор 8 раз как не имеющий водительского удостоверения задерживался сотрудниками ГАИ.-0-