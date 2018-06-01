Бесправник в Воложинском районе сбежал после ДТП и оставил пострадавшего сына

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бесправник в Воложинском районе сбежал после ДТП и оставил в машине пострадавшего сына, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

ДТП произошло в Ивенце: 28-летний местный житель на закруглении дороги не справился с управлением. Машину занесло, и она врезалась в дерево. "В результате ДТП пассажир, 4-летний сын водителя, получил телесные повреждения и был госпитализирован. Ребенок на момент аварии находился на переднем сиденье не в детском кресле и не был пристегнут ремнем безопасности. Мужчина, оставив машину, с места ДТП скрылся, а ребенка забрали родственники", - рассказали в УГАИ.

Автолюбителя задержали на следующий день. Медицинское освидетельствование установило, что мужчина нетрезв (содержание алкоголя в крови составляло 1,66 промилле). По словам водителя, выпил он уже после аварии. Эта версия проверяется. "Водительского удостоверения он был лишен в 2016 году за езду в нетрезвом виде. Предварительно стало известно, что возможным условием совершения ДТП стала техническая неисправность - заклинивание заднего колеса", - добавили в Госавтоинспекции.-0-