Бесправник въехал в дерево в Свислочском районе: два человека в больнице

20 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Бесправник на "Жигулях" влетел в дерево в Свислочском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария с серьезными последствиями произошла в Свислочском районе ночью 19 марта. Автомобиль "Жигули" на прямом участке дороги между населенными пунктами Новый Двор и Корнадь вылетел с проезжей части и столкнулся с деревом. Удар был такой силы, что двигатель автомобиля переместился.

"Водителя и пассажирку, они не были пристегнуты, с травмами госпитализировали", - информировали в ГАИ региона. В мае 2017 года водитель легковушки задерживался за управление в нетрезвом виде и был лишен водительского удостоверения. В каком состоянии он находился на этот раз - установит экспертиза. Возбуждено уголовное дело.-0-