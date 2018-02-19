Бесправник врезался в дерево на трассе Р6 в Ивацевичском районе

19 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе бесправник на легковом автомобиле врезался в дерево, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 18 февраля около 2.15 ночи на 13-м км трассы Р6 Ивацевичи-Пинск-Столин. По предварительной информации, автомобилем марки "Шкода Октавия" управлял 29-летний житель деревни Оброво. Мужчина не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил телесные повреждения. Он госпитализирован в реанимационное отделение Ивацевичской центральной районной больницы.

Как стало известно, пострадавший не был пристегнут ремнем безопасности. Кроме того, с апреля 2017 года за пьяную езду он лишен права управления транспортными средствами. За нарушение правил ПДД водитель легковушки 10 раз привлекался к административной ответственности.

По факту ДТП Госавтоинспекция проводит проверку.-0-