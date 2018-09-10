Бесправница перевернулась на внедорожнике под Новогрудком - погиб пассажир

10 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Внедорожник под управлением бесправницы перевернулся под Новогрудком, погиб пассажир. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла утром 8 сентября неподалеку от агрогородка Щорсы. Женщина-водитель на гравийной дороге неудачно объехала упавшее дерево. "Внедорожник съехал в кювет и опрокинулся. 34-летняя водитель и ее пассажир не были пристегнуты. В результате мужчина 1945 года рождения погиб на месте", - рассказали в ГАИ.

Водитель с травмами госпитализирована. В ГАИ отметили, что водительского удостоверения она не имеет. Возбуждено уголовное дело.-0-