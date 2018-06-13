Безработного уроженца Беларуси убили в Москве

13 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Безработного уроженца Беларуси убили и расчленили в Москве. Информацию об этом распространило московское Агентство городских новостей со ссылкой на правоохранительные органы, сообщает БЕЛТА.
Пакет с фрагментами частей тела был обнаружен в мусорном контейнере. Приехавшие на место полицейские обнаружили голову и ноги неизвестного мужчины.
В результате оперативно-разыскных мероприятий были задержаны 51-летний уроженец Кемеровской области и 36-летняя уроженка Брянской области. По данным следствия, именно они убили и расчленили тело 42-летнего безработного уроженца Беларуси. Остальные части тела убитого были обнаружены в квартире, где задержали подозреваемых: в ванной лежало тело без нижних конечностей, головы и правой кисти.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса России (убийство).
Официальное подтверждение этой информации от правоохранительных органов Москвы отсутствует.-0-
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