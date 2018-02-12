Безработный минчанин в парке Челюскинцев продавал насвай

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безработный минчанин продавал насвай на территории парка культуры и отдыха им. Челюскинцев, сообщила БЕЛТА официальный представитель Первомайского РУВД Минска Екатерина Добровольская.

Мужчину задержали сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Первомайского РУВД во время профилактических мероприятий, направленных на предупреждение употребления, хранения и распространения некурительных табачных изделий. "При себе у злоумышленника было обнаружено и изъято 55 пакетов некурительнной табачной смеси насвай, подготовленных для продажи. Общий вес некурительной табачной смеси составил более 2 кг", - сказала Екатерина Добровольская.

Минчанин привлечен к административной ответственности по ч.2 ст.16.10 Кодекса об административных правонарушениях (незаконные действия с некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания и (или) жевания). Ее санкция предусматривает штраф от 10 до 40 базовых величин (БВ сейчас составляет Br24,5) с конфискацией денежной выручки, полученной от реализации таких изделий, либо административный арест. Ранее мужчина не раз попадал в поле зрения правоохранителей за аналогичные правонарушения, также привлекался к уголовной ответственности за покушение на убийство.-0-