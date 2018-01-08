8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бизнесмен из Березино признался в попытке дать взятку проверяющим из налоговой, ему предъявлено обвинение. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель управления СК по Минской области Татьяна Белоног.

Управление СК по Минской области закончило расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя. Завершен комплекс следственных действий, среди которых были допросы, очные ставки и обыски. "Действия обвиняемого квалифицированы как покушение на дачу взятки. Он дал признательные показания и раскаялся в содеянном. Мужчина находится под подпиской о невыезде. На его имущество наложен арест. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд", - проинформировала Татьяна Белоног.

Как сообщалось, взятку 33-летний мужчина пытался дать во время составления сотрудниками инспекции Министерства по налогам и сборам документов по выявленным нарушениям. Происходило все в Березинском районе - в магазине предпринимателя. За благоприятное решение вопроса о непривлечении к ответственности он положил $1 тыс. в сумку проверяющих, где находились их служебные документы.-0-