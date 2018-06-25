Бизнесмен из России получил штраф в Br36 тыс. за дачу взятки ошмянским таможенникам

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Центрального района Минска вынес приговор в отношении индивидуального предпринимателя из России, который обвинялся в даче взятки должностным лицам таможенного пункта пропуска "Каменный Лог" Ошмянской таможни, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского городского суда.
Суд Центрального района Минска признал мужчину виновным в даче взятки в крупном размере. Ему назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 1,5 тыс. БВ в сумме Br36 750.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.
Индивидуальный предприниматель занимался перевозками растительной продукции. Взятку он передал за беспрепятственный пропуск товаров через государственную границу. Некоторое время мужчина находился в международном розыске и скрывался от правосудия в Объединенных Арабских Эмиратах.-0-
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