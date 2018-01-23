Бизнесмена Аверьянова задержали в Германии

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бизнесмена Юрия Аверьянова задержали в Германии. Эту информацию подтвердил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Генеральной прокуратуры Дмитрий Брылев.

"12 октября был подготовлен пакет документов на выдачу, направлен германской стороне. 18 января произошло задержание. 21 января он был взят под стражу с целью выдачи на основании решения одного из районных судов города Берлина", - сказал Дмитрий Брылев.

Аверьянов обвиняется в пособничестве в уклонении от уплаты налогов.

В октябре 2017 года председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич сообщил, что бизнесмен Аверьянов объявлен в международный розыск. -0-