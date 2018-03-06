БМЗ разрабатывает пошаговый план по устранению последствий возгорания

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский металлургический завод разрабатывает пошаговый план по устранению последствий возгорания, произошедшего 5 марта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БМЗ.

"Стоит отметить, что возгорание случилось в преддверии плановой остановки сталеплавильного производства. Она была предусмотрена с 7 по 14 марта для проведения работ в рамках проекта "Увеличение производительности участка внепечной обработки стали". Данное обстоятельство минимизирует производственные потери БМЗ, так как фактически последующие переделы были готовы к остановке сталеплавильных печей", - пояснили на предприятии.

Работы по устранению последствий ЧП будут проводиться параллельно с плановыми.

Как сообщалось, возгорание произошло вечером 5 марта в кабельном тоннеле. По прибытии к месту вызова в 20.40 спасатели обнаружили сильное задымление. В результате пожара повреждено 30,6 тыс. погонных метров изоляции электрических кабелей.

Пожар ликвидирован подразделениями МЧС. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Из-за пожара временно приостановили работу три цеха: электросталеплавильный цех №1, сортопрокатный цех №1 и копровый цех.-0-